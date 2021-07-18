عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

في مباراة مثيرة وبطولية لرجال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفريق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه ، وذلك بعد تغلبه علي نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي وإحراز 3 أهداف نظيفة مقابل لاشيء .

المدهش والذي يدعو للتعجب ليس من جماهير الاهلي ولكن جماهير الفرق الأخري ..هتافات جماهير القلعة الحمراء بالبطولة الحادي عشر !!..نعم ليس الاحتفال بالعاشرة..جماهير الاهلي طوت صفحة العاشرة وتفكر بالبطولة القادمة ..بل تفكر في حسم لقب الدوري ...هذا ليس مستغرب علي جماهير نادي بحجم الاهلي لاتعرف الهزيمة طريقا لهم وتعد استثناء لايمكن تكراره ؛فالطبيعي الفوز والتتويج .

وهذا ما يأخذنا الي عنوان المقال "الخطيب خدع موسيماني "نعم ولكن كيف تمت تلك الخدعة دون قصد ...لم يخبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ، المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قبل التعاقد معه أن النادي الاهلي وجماهيره لا تشبع من البطولات .

فعندما جاء موسيماني كان لديه فكره ان الاهلي بطل افريقيا ، ولكنه مثل أي فريق ستفرح جماهيره ببطولة قارية كل ست سنوات أو يزيد ، أو أن جماهيره ستفرح وتحتفل ببطولة وتلتمس له العذر حال خسارة بطولة أخري .

لكن موسيماني فوجئ بحالة فريدة وطبيعة جمهور لايعرف الا الفوز ،يحتفل معك بالبطولة الحالية ، ويضع خطة لحصد البطولة التالية ، تعلوا هتافاته في الفوز والتتويج اعظم نادي في الكون ..وتسمع زئيره في الازمات "نحن معاكم حتي الوصول للهدف والتتويج " ..جماهير لاتعترف بمبدأ حصدوا بطولة ولذا نلتمس العذر حال خسارة بطولة أخري ..جماهير ترفع وتحمل علي اعانقها من يحب النادي ..وتخسف كل من تسول له نفسه الاقتراب من ناديهم .

هكذا خدع الخطيب موسيماني ،كان يجب عليه أن يحيطه بسمات تلك الجماهير الفريدة والعظيمة، التي تحب القلعة الحمراء مثلما يحب الشجر الماء

واخيرا ننتظر نحن جماهير الاهلي بطولة الدوري ،وكذلك الفوز بالبطولة الحادية عشر من الأميرة السمراء.