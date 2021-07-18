عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف الدولي ينفي قصفه لأهداف على الحدود السورية العراقية

طائرة للتحالف الدولي
طائرة للتحالف الدولي

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، شن غارات ضد أهداف على الحدود السورية العراقية، حسبما أفادت شبكة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأفادت شبكة “رووداو” العراقية، اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مواقع للحشد الشعبي العراقي على الحدود العراقية السورية.

وسائل إعلام سورية: الضربة الأمريكية استهدفت شاحنة مواد غذائية بدير الزور

ارتفاع عدد القتلى.. تفاصيل الضربة الأمريكية على حدود سوريا والعراق

وذكرت مصادر إعلامية للشبكة، أن ضربة جوية يرجح أنها أمريكية، استهدفت نقاط تمركز للحشد الشعبي في الشريط الحدودي العراقي السوري وأسفرت عن تدمير سيارة فارغة نوع تويوتا "حوثية" تابعة لقوات الحشد الشعبي، دون وقوع خسائر بشرية.

وتواصلت الشبكة بمدير إعلام الحشد الشعبي، مهند العقابي للتأكد من صحة القصف الأمريكي، لكنه رفض التعليق سواء بالنفي أم الإثبات، مشيراً إلى صدور توجيهات من القيادة العليا بمنع الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية، إن القوات الأمريكية استهدفت عبر طائرة مسيرة، شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأضافت الوكالة أن القصف أسفر عن تدمير الشاحنة دون وقوع إصابات بشرية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طيران مسير مجهول، اليوم الأحد، نفذ ضربة جوية استهدفت سيارة عسكرية عند الحدود العراقية السورية.

وقال مصدر أمني لشبكة “السومرية نيوز” العراقية، إن "طيران مسير مجهول نفذ ضربة جوية استهدفت سيارة لا يوجد بداخلها أحد ضمن الحدود السورية العراقية".
 

التحالف الدولي تنظيم داعش طائرة مسيرة مجهولة الحدود السورية العراقية داعش

ترشيحاتنا

الأعصر وعدنان.. إخلاء سبيل ناشطين سياسيين لاتهامهما بارتكاب جريمة إرهابية

استادات الوطنية: نقدر دور قطبي الكرة المصرية في إثراء الرياضة المصرية ونبذهما للتعصب

أحدث وسائل التجسس.. أمريكا تبني قواعد لمراقبة روسيا والصين في الفضاء

سد النهضة على الأجندة.. تفاصيل جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الصيني | صور

يظهر في السماء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن كوكب الموت

ما هو يوم التروية ؟.. 25 حقيقة يجب معرفتها سواء كنت حاجا أم لا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: في الرعاية ومحتاجة دعواتكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ