التحالف الدولي ينفي قصفه لأهداف على الحدود السورية العراقية

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، شن غارات ضد أهداف على الحدود السورية العراقية، حسبما أفادت شبكة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأفادت شبكة “رووداو” العراقية، اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مواقع للحشد الشعبي العراقي على الحدود العراقية السورية.

وذكرت مصادر إعلامية للشبكة، أن ضربة جوية يرجح أنها أمريكية، استهدفت نقاط تمركز للحشد الشعبي في الشريط الحدودي العراقي السوري وأسفرت عن تدمير سيارة فارغة نوع تويوتا "حوثية" تابعة لقوات الحشد الشعبي، دون وقوع خسائر بشرية.

وتواصلت الشبكة بمدير إعلام الحشد الشعبي، مهند العقابي للتأكد من صحة القصف الأمريكي، لكنه رفض التعليق سواء بالنفي أم الإثبات، مشيراً إلى صدور توجيهات من القيادة العليا بمنع الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية، إن القوات الأمريكية استهدفت عبر طائرة مسيرة، شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأضافت الوكالة أن القصف أسفر عن تدمير الشاحنة دون وقوع إصابات بشرية.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طيران مسير مجهول، اليوم الأحد، نفذ ضربة جوية استهدفت سيارة عسكرية عند الحدود العراقية السورية.

وقال مصدر أمني لشبكة “السومرية نيوز” العراقية، إن "طيران مسير مجهول نفذ ضربة جوية استهدفت سيارة لا يوجد بداخلها أحد ضمن الحدود السورية العراقية".

