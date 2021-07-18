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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأشهر والأقدم في مصر.. 20 صورة من سوق برقاش للجمال

سوق برقاش للجمال
سوق برقاش للجمال

يعتبر سوق برقاش أشهر وأقدم سوق للجمال فى مصر، وهو قبلة تجارة الجمال في مصر ويقع فى منطقة برقاش شمالي محافظة الجيزة.

 

وسوق برقاش تساق إليه الإبل التي يتم استيرادها من السودان والصومال وكينيا والمغرب وإثيوبيا وتعرض للبيع، فى الوقت ذاته ويتوجه المشترون من جميع محافظات الجمهورية إلى السوق لشراء الإبل والتي يتم بيعها.

 

ورصدت عدسة صدي البلد أسعار وأوزان الجمال  هذا العام قبل عيد الأضحي بالإضافة إلي أهم الشروط التي يجب أن تكون في جمال الأضاحي. 

 

جدير بالذكر أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة  لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن  قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.


ونوه محافظ القاهرة، بفتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .
 

وأشار محافظ القاهرة إلى حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.


وأوضح محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.
 

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

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سوق الجمال سوق برقاش عيد الأضحى

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