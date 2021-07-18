عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يظهر في السماء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن كوكب الموت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد سماء القاهرة فى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق، ظهور كوكب بلوتو والذى يعني حسب اللغة اللاتينية كوكب الموت أو كوكب إله الموت وذلك الوصف تم أخذه من عند الإغريق.

 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اليوم سوف يصل كوكب بلوتو موكب الموت إلى وضع  التقابل مع الشمس و وهذا الأمر الذى سوف يجعله مرئيًا طوال الليل وسيكون وجهه مضاء بالكامل بنور الشمس وسيكون أكثر إشراقًا.


وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب بلوتو سوف يكون مرئيآ بين الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء وحتى  الساعة الثالثة واربعة دقائق من فجر يوم الإثنين عندما ينخفض إلى أقل من 21 درجة فوق الأفق الجنوبي الغربي.


ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

لماذا سمي كوكب بلوتو بـ كوكب الموت أو كوكب إله الموت؟ 

 

تعددت الخيارات في تسمية كوكب بلوتو مع بداية اكتشافه، ونظراً لاكتشافه في مرصد لويل، فإن الأحقية تعود لهذا المرصد في تسميته وصل للعاملين في مرصد لويل العديد من الإقتراحات لتسمية الكوكب، من هذه الإقتراحات كان إسم بلوتو، و كان إقتراحا من فتاة بريطانية بعمر 12 عاما، كانت الفتاة مولعة بالأساطير، وهي تعلم بأن كلمة بلوتو تعني (العالم السفلي)، فبحسب الأساطير عند الرومان كانوا يعتقدون بأن إله العالم السفلي هو الإله بلوتو، التي يرادفها باللفظة اليونانية كلمة (هاديس) والتي تعني (غير معروف المنشأ).

 

أما في اللغات الآسيوية -اليابانية والكورية والصينية- فتعني (نجمة ملك الموت)  كوكب إله الموت ، وبحسب اللغة الفيتنامية الهندوسية فهي لفظة أخرى (لياما) أي (حارس جهنم)


بالتزامن تقريبًا مع حالة التقابل سيكون بلوتو في أقرب مسافة له من الأرض - نقطة الحضيض -  يحدث هذا لأنه عندما يصل بلوتو في التقابل مع الشمس في السماء ، تكون الأرض و بلوتو مصطفة على نفس الجانب من الشمس.

 

من الناحية العملية  يدور بلوتو في النظام الشمسي على مسافة أبعد بكثير من الأرض - على مسافة متوسطة من الشمس تبلغ 39.82 ضعفًا عن الأرض ، وبالتالي فإن سطوعه لا يختلف كثيرًا .

 

لذلك حتى عندما يكون بلوتو في أقرب نقطة له من الأرض ، فإن هذا الكوكب القزم   بعيدًا جدًا عن الأرض بحيث لا يمكن تمييزه على أنه أكثر من مجرد نقطة ضوء شبيهة بالنجوم ، حتى من خلال التلسكوب.

 

بلوتو سيكون في لحظة التقابل على مسافة 4,982,517,453 كيلومتر وسيكون في ذروة سطوعه تبلغ 14.9 ما يعني بانه سيكون خافتاً جداً.  

 

خلال  الأسابيع التي ستعقب التقابل ، سيصل بلوتو إلى أعلى نقطة له في السماء مبكرا بأربع دقائق من كل ليلة ، ويتراجع تدريجياً عن سماء الصباح قبل الفجر بينما يظل في سماء المساء لبضعة أشهر مقبلة.

كوكب إله الموت كوكب الموت كوكب بلوتو المعهد القومي للبحوث الفلكية أستاذ الفلك حارس جهنم

ترشيحاتنا

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

هل يصح حج الصبي وهل يغني عن الفريضة؟.. دار الإفتاء توضح

إعفاء المركبات من رسوم عبور أنفاق ومعديات قناة السويس خلال العيد

بـ راتب مغرٍ.. شركة تعلن عن وظيفة لـ اللعب مع الكلاب

أخبار الفن.. تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز.. وأشرف زكى يقاضى نجل الحوينى

الأعصر وعدنان.. إخلاء سبيل ناشطين سياسيين لاتهامهما بارتكاب جريمة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: في الرعاية ومحتاجة دعواتكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ