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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدأت في بعض الدول.. تعرف على موعد وصول موجة كورونا الرابعة لمصر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن اخر تطورات الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا.

 

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الموجة الثالثة انتهت في مصر على خير وربنا سترها معانا، متوقعا حدوث الموجة الرابعة في بداية شهر سبتمبر المقبل.

 

وأوضح الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن بعض دول العالم بدأت بالفعل الدخول في الموجة الرابعة، لافتا إلى أن التطعيم هو سبيل النجاة من الإصابة بفيروس كورونا.

 

في سياق متصل تقدمت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة برلماني ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن متابعة مستجدات الوضع الوبائي الخاص بأزمة فيروس كورونا.

 

وأوضحت" عبد الحليم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طلب الإحاطة الذي تقدمت به، تمت مناقشته حيث تم التركيز على تحديد جدول زمني لتوفير اللقاحات، قبل بداية شهر سبتمبر المقبل، وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب متابعة الأخبار التى تأتي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، والمتعلقة بطريقة حفظ اللقاح، وأسس توزيعه، استعدادا لمواجهة أى أزمات مفاجئة، واحتمالية تعرض مصر لموجة رابعة من كورونا.

 

احتمالية دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في سبتمبر متوقعة

وقالت “ عبد الحليم ” إن احتمالية دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في شهر سبتمبر المقبل متوقعة ، لاسيم بعد التحورات الشديدة التي شهدها الفيروس في أغلب دول العالم ،  وعلى رأسها تحور "الدلتا" ، والذي ظهر في العديد من الدول الأجنبية ، مؤكدة أنه تحسبا لذلك تم تقديم طلب الإحاطة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة، لتوفير اللقاحات قبل سبتمبر المقبل.

 

مطلوب إطلاق حملات للتوعية المواطنين

 

وأعربت عضو صحة النواب عن تمنياتها من جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر ، وأخذ الحيطة، لتفادي حدوث مرحلة حرجة ، مناشدة كافة المنصات الإعلامية بضرورة إطلاق حملات للتوعية، مع استمرارية تحذيراته، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية ، لاسيما خلال الفترة القادمة، والتى يترقبها الملايين من المصريين احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك ،موجهة رسالتها للمصريين :" لا تجعلوا احتفالكم به سببا فى زيادة عدد الإصابات".

فيروس كورونا اللجنة العلمية سيد على الموجة الثالثة الموجة الرابعة

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