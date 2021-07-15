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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة تونس تزف بشرى حول السيطرة على فيروس كورونا

صدى البلد

رجحت سلطات تونس الأربعاء، السيطرة على تفشي فيروس كورونا في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس الهاشمي الوزير، تطعيم 5 ملايين تونسي قبل نهاية سبتمبر المقبل، باللقاح المضاد لـ فيروس كورونا ما يعني أن مطلع شهر أكتوبر سيكون موعد تجاوز الجائحة الصحيّة في البلاد.

وقال الهاشمي الوزير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية إن نسبة التونسيين الذين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد فيروس كورونا بلغت 45 بالمئة من إجمالي السكان، مضيفا أنّ تطعيم 5 ملايين تونسي سيرفع من نسبة المناعة إلى مستويات مقبولة.

وأضاف أن عملية تطعيم 5 ملايين تونسي ضد فيروس كورونا قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل ممكنة، ذلك أن النسق اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا ارتفع من 40 إلى 85 ألف تطعيم، بعد مشاركة الوحدات العسكرية في عمليات التطعيم.

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وبحسب وزير الصحّة فوزي مهدي، فإن الهبات التي تحصلت عليها تونس بلغت 4 ملايين و 327 ألف جرعة، إضافة الى عدد مهم من أسرة العناية المركزة، و الاوكسجين و التجيهزات الطبية ، ما يمكن من السيطرة على الوضع الوبائي المحتدم في البلاد.

ومنذ أيام، أكد رئيس تونس قيس سعيّد، منذ أيّام، أن بلاده لن تخسر الحرب ضد فيروس كورونا وذلك بفضل تكاتف جهود الإطارات الطبية و المؤسسات العسكرية و منظمات المجتمع المدني، والتضامن الدولي مع تونس.

وتخوض تونس حربا صعبة ضد وباء كورونا بعد أن أطاحت الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد بمناعة المنظومة الصحية مع تسجيل الآلاف من الإصابات يوميا بالسلالات المتحورة "ألفا"و "دلتا"، فيما سارعت عدة دول لمساعدة تونس في هذه الأزمة الصحية على رأسها مصر.

كانت تونس قد أعلنت منذ أيام انهيار المنظومة الصحية بعد بلوغ المعدل الوطني لامتلاء أسرة الإنعاش 95 في المئة، بينما بلغت طاقة استيعاب المشافي في بعض المناطق التي تعاني من انتشار مكثف لوباء كورونا 200 في المئة.

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وصباح السبت الماضي، وصلت إلى القاعدة العسكرية في العوينة بالعاصمة تونس، وفق بيان للرئاسة التونسية، طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من مصر.

وفي السعودية، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب بيان للرئاسة، عن "استعداد المملكة لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة كورونا في أسرع وقت".

و أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اتصال أجراه الجمعة، مع سعيّد أن بلاده "لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كورونا وتوفير معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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