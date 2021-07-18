الحرارة تتسبب فى احتراق محول كهرباء بقرية سرسنا بالفيوم

شهدت قرية سرسنا التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم حريق هائل فى محول الكهرباء المغذي للعزبة بسبب شدة الأحمال ارتفاع درجة الحرارة مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن القرية بالكامل.

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء رمزي بسيونى ، إخطارا من مأمور مركز طامية"، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوى إنفجار هائل وانبعاث دخان كثيف من داخل محول كهرباء بعزبة سرسنا

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية الى مكان الحريق حيث تم السيطرة على النيران باستخدام طفايات البودرة وفصل التيار الكهربائى المغذى للمحول وقطعه عن القرية

كما توجه المهندس ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية إلى مكان الحريق للاطمئنان علي المواطنين والاتصال بطوارئ الكهرباء لسرعة تصليح المحول قبل دخول الليل

أكد فنى المنطقة أن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال فضلا عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الذى تسبب فى الضغط على المحول وانفجاره.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .