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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منشور على فيس بوك يكشف عن مستريح جديد بالشرقية

اموال
اموال

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى صاحب الحساب بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظة الشرقية. 

 

 بالفحص تم تحديد الشاكى ( مالك محل أدوات كهربائية - مقيم بالزقازيق ) وبمناقشته إتهم ( أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية ) بالنصب عليه وآخر والإستيلاء منهما على مبلغ مالى بقصد توظيفه مقابل أرباح ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصل المبلغ ، وتم ضبط المشكو فى حقه.

 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعي فيس بوك النصب والاحتيال مستريح جديد

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منشور على فيس بوك يكشف عن مستريح جديد بالشرقية


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