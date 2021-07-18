مرصد الكهرباء: 14 ألفا و150 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم “الأحد”، تبلغ 14 ألفا و150 ميجاوات.

وأشار إلى أنه لم يتم أمس “السبت” خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأضاف مرصد الكهرباء - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 31 ألفا و350 ميجاوات، مقابل 31 ألفا و89 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 25 ألفا و200 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر مرصد الكهرباء نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.