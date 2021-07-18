أحمد موسي مهنئا الأهلي: قفشة عمل القاضية تاني

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للنادي الأهلي بعد تتويجه بكأس دوري أبطال أفريقيا علي حساب فريق كايزر تشيفيز، قائلا:" قفشة عمل القاضية تاني".

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مبروك لكل رجالة الأهلي، والفوز بالبطولة هو رد علي كل ما واجهته إدارة القلعة الحمراء من محاولات تقليل".

وتابع أحمد موسى "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق كايزر تشيفيز، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بأكثر من ثلاثة أهداف".

وأوضح أن "الخطيب تعرض للكثير من الهجوم هو ومجلس إدارته ولكن في النهاية توجوا بالبطولة بعد مجهود كبير".