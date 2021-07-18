خالد مرتجي: الأهلي لا يرضى إلا بـ"رقم واحد".. فيديو

أعرب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن سعادته بفوز النادي القلعة الحمراء، بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفيز بثلاثية نظيفة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "دائما الأهلي يرسم البسمة على شفاه المصريين، وهو ما يعد وساما على صدور مسؤولي القلعة الحمراء"، مردفا: "البعض شكك في الكابتن الخطيب من الناحية الإدارية، لكنه رجل إداري من الدرجة الأولى تتلمذ على يد عظام بالقلعة الحمراء".

وأضاف: "جمهور الأهلي ينتظر الأميرة الإفريقية دائما، واستطعنا التتويج ببطولتين"، معلقا: "الحمد لله على نعمة الأهلي".

وحول التعاقد مع بيتسو موسيماني قال مرتجي :"الخطيب كان لديه رؤية ثاقبة بتأكيده على أهمية التعاقد مع مدرب لديه خبرة أفريقية، ويجيد التعامل مع المنافس"، معربا عن أمنيته باستمرار حصد القلعة الحمراء البطولات.

وأضاف:"كنت متيقنا من قدرة الأهلي على الفوز بثلاثية، الشوط الأول شهد تسرعا من جانبنا، لكن استطعنا حصد البطولة لتسجيل إنجاز جديد يحسب لجيل لاعبين عظيم"، مؤكدا أن الأهلي لا يرضى إلا أن يكون "رقم واحد" دائما.

وواصل:"اللاعبون لمسوا دعم كابتن الخطيب، وحرصه المستمر على مساندة الفريق رغم مرضه، لذلك كان لديهم دوافع بإسعاد الخطيب".

ووجه مرتجي الشكر إلى الإعلامي أحمد موسى قائلا:"كابتن الخطيب استمع إلى رسالتك أمس، وكلفني بإرسال الشكر لك كونك أهلاوي تدعم القلعة الحمراء باستمرار".

واستقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد منار وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد فوزهم بالمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتتويجهم باللقب العاشر.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.



يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة فى سبيل تنفيذ برامجها لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

