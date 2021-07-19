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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي الطايفة بكفر الشيخ يطالبون بإعادة بناء الوحدة الصحية

صدى البلد

يعاني أهالي قرية كفر الطايفة التابعة الى محافظة كفر الشيخ، العديد من المشاكل المزمنة، والتي تحتاج حلاً سريعًا من المسئولين، خاصة أن الوحدة الصحية بالقرية صدر لها قرار إزالة منذ أكثر 17 عامًا، ولم يتم بناؤها حتى الآن، فضلاً عن عدم وجود الكثير من الخدمات الضرورية والملحة بالقرية.


يقول السيد الشافعي ، ومن أبناء قرية كفر الطايفة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، إن القرية يبلغ تعداد سكانها نحو 23 ألف نسمة، والقرية تحتاج إلى نظرة من المسئولين، مشيرًا إلى أن الوحدة الصحية بالقرية صدر لها قرار إزالة منذ عام 2004 ، ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن.


وأضاف : فعدم وجود الوحدة الصحية يعرض حياة كثير من المرضى للخطر خاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى أمصال أو إسعافات أولية وهو ما يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى القرى المحيطة التى يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية .
 
مناشد المسئولين التنفيذيين وعلى رأسهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوضع حل عاجل لمشكلة الوحدة الصحية بالقرية والتي أصبحت عبارة عن خرابة، مطالبًا – أيضًا - سرعة استكمال مكتب البريد الموجود بالقرية لتقديم الخدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة نظرًا لمعاناة كبار السن وأصحاب المعاشات أثناء صرف الرواتب من المكاتب المجاورة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة كفر الشيخ الوحده الصحيه الحالات الحرجة المستشفيات الخاصة خدمة بين الناس قرية كفر الطايفة

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