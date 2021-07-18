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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العامري فاروق يكشف حقيقة خلافه مع محمود الخطيب

العامري فاروق ومحمود
العامري فاروق ومحمود الخطيب

هنأ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد": "بطولة مهمة ومن الطبيعي أن تكون المباريات صعبة، خاصة في ظل بناء جيل جديد"، موجها الشكر إلى لجنة الكرة بقيادة كابتن محمود الخطيب، بعدما نجحت في تسطير تاريخ جديد بأحرف من ذهب.

 

وحول ما يشاع عن وجود خلافات بين العامري فاروق والخطيب قال: "أول مرة أسمع الكلام ده، علاقة مجلس إدارة الأهلي طيبة ومتميزة، كلنا تيم واحد وقائمة واحدة تحت اسم محمود الخطيب".

 

وأكد أن الخطيب يضطلع بدور كبير خلال المباريات التي تقام بالخارج قائلا: "الخطيب قريب جدا من اللاعبين"، مشيرا إلى أنه تم صرف مكافأة فوز البطولة، وفقا للائحة.

 

وأشار إلى أن الأهلي يستعد للبطولات المقبلة، ومن بينها كأس العالم للأندية، لافتا إلى رغبة الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا رقم 11 و12 لتحطيم رقم قياسي جديد.

 

وجدد التأكيد على اتحاد مجلس الإدارة في سبيل نجاح النادي قائلا"كلنا يد واحدة، وعلى قلب رجل واحد، معندناش اختلافات"، معربا عن أمنيته برضا جمهور الأهلي على جهود الإدارة على مدار السنوات الماضية.


وأكد عدم وجود أي مشكلات مع نادي الزمالك قائلا:"ليس لدينا مشكلات مع الأبيض، ونتمنى عدم هجوم البعض من القنوات، كون هذا الأمر يؤثر بالسلب" مشيرا إلى إدارة الأهلي أجرت اتصالاتها فورا بعد واقعة التعليق المسئ على تهنئة نادي الزمالك، وتم إحالة المسؤول عن الأمر إلى التحقيق.

 

وأكمل: "المفروض إنك بتعمل قناة عشان تتكلم عن تاريخك، وليس الإساءات كما يصدر من البعض"، معربا عن أمنيته بترفع هذه الأطراف عن الإساءات.

 

وأضاف: "كنت أتمنى من إدارة الزمالك منح مساحة من الوقت قبل سحب التهنئة، كون إدارة الأهلي لم تكن تقبل أبدا التعليق المسيء".

 

وكشف أن الأهلي يبحث عن آلية جديدة لعرض الألقاب التي توج بها قائلا «لدينا كمية كؤوس كبيرة على مستوى كافة الألعاب لم تعرض، وخلال أيام سنعلن عن تصور معين بشأن إنشاء متحف لعرض البطولات»، مؤيدا مقترح الإعلامي أحمد موسى بتنظيم رحلات لمشجعي الفريق إلى النادي لتفقد دولاب البطولات.

 

ووجه الشكر إلى كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على إدارته لملف الكرة.

 

واستقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد منار وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد فوزهم بالمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتتويجهم باللقب العاشر.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.


يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة فى سبيل تنفيذ برامجها لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي القلعة الحمراء التتويج بدوري أبطال أفريقيا كأس العالم للاندية

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