تعليمات موسيماني.. سيد عبد الحفيظ: مكنش ينفع نرجع من غير كأس أفريقيا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أرقام النادي خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت جيدة حيث وصل الفريق لنهائي دوري الأبطال 4 مرات من أصل 5.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الفوز بالبطولة الإفريقية نتيجة عمل جماعي .

وتابع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأهلي التقي فريق كايزر تشيفز مرتين فقط والفأل الحسن أن الأهلى حقق بطولتين في المرتين ولم يواجهه الفريق في أي أدوار أخرى.

وأكد “أغلقنا صفحة دوري أبطال أفريقيا والهدف الحفاظ على بطولة الدوري حاليا ولن نفرط فيه فالأهلى حامل اللقب والمهمة في أيدي اللاعبين والجهاز الفني بالفوز في المباريات المتبقية لحصد اللقب الذي يحتفظ به الفريق”.

وأوضح أن مباراة الأهلى وكايزر تشيفز كانت الأهم على مستوى العالم في توقيتها بعد انتهاء كل المسابقات العالمية والدوريات وكانت الفرصة جيدة لكتابة التاريخ وإظهار قدرات الفريق.

وأكمل أن هدف محمد شريف رائع «من خرم إبرة» وهدفي قفشة والسولية بهما شكل جمالي كاشفا عن حديث موسيماني مع اللاعبين بين شوطي مباراة كايزر تشيفز عندما قال لهم «مينفعش نرجع من المغرب بدون الكأس».

واستقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد منار وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد فوزهم بالمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتتويجهم باللقب العاشر.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.



يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة فى سبيل تنفيذ برامجها لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.