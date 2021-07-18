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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التموين: المخابز والمجمعات الاستهلاكية مفتوحة خلال أيام العيد

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية إن مشروع حياة كريمة أكثر مشروع سيؤثر على تغيير وجه الحياة في مصر أن الرئيس السيسي راجع كافة الخطط في المشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، العيد عيدين الأول عيد الأضحى المبارك والثاني تدشين مشروع حياة كريمة الذي يعد نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة فيستفيد من المشروع 58 مليون مصري بالقرى وسيتم ضخ 700 مليار جنيه من أجل المشروع.

وتابع أن خدمات وزارة التموين متوفرة على منصة مصر الرقمية مشيرا إلى صرف 80% من مقررات التموين لشهر يوليو الجاري وأن المجمعات الاستهلاكية مفتوحة حتى ثالث يوم العيد حتى يتم تلبية كافة طلبات المواطنين كما سيتم فتح المخابز بكامل طاقتها طوال أيام العيد.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة أتاحت بيع خراف الأضاحي بالتقسيط حتى 6 أشهر بالاتفاق مع المؤسسات والشركات وتم طرح 10 آلاف خروف مبردة متاحين للبيع وهناك 8 آلاف رأس أضحية لذبحها خلال فترة العيد ويوجد 39 شادر لبيع الخراف الحية وتم الحفاظ على سعر اللحمة الطازجة ب85 جنيه والمجمد 65 جنيه والضاني 95 جنيه .

ونفى وزير التموين وجود تغيير في نظام الدعم مؤكدا إمكانية تحويل نظام الخبز لنفس نظام التموين الحالي وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع .
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أكد مدير المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنهم قاموا بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسة مدير المديرية إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية لمتابعة حاله الأسواق وتوافر السلع بها والمخابز.

وقال مديرى المديريات أنهم على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى ايام العيد لحلها وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين فى العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 
ومع تشديد السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى بتشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد مديروا المديريات بالمحافظات أنهم سيروا عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وقد أسفرت الحملات عن ضبط سياره شيفرولية  بمحافظة الغربية محملة بكميه من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %زنه الشكارة 50 كجم وعليها سبعة وتسعون شكاره دقيق بلدي مدعم باجمالي تسعة اطنان وثمانى مائة  وخمسون كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481لسنه 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للامر باتخاذ اللازم.

وزير التموين عيد الأضحى الرئيس السيسي التجارة الخارجية منصة مصر الرقمية المجمعات الإستهلاكية خدمات وزارة التموين

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