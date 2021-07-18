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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يقومك بالسلامة.. محمد رجب يدعو للفنانة ياسمين عبد العزيز

محمد رجب وياسمين
محمد رجب وياسمين عبد العزيز

 

 

دعا الفنان محمد رجب بالشفاء للنجمة ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.


ونشر محمد رجب عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": صورة مع ياسمين عبد العزيز وكتب  "ادعوا الله الشفاء العاجل للصديقه العزيزه ياسمين عبد العزيز وربنا يقومك بالف سلامه🤲".


وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"


تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز 

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.

 

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".

 

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

 

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

 

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

 

وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.

 

وكشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.

 

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

 

وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

 

 

الفنان محمد رجب عملية جراحية الحالة الصحية الفنان احمد العوضي غيبوبة ياسمين عبدالعزيز

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