نائب وزير الطيران يتفقد سير العمل بمطار القاهرة.. صور

تفقد الطيار منتصر مناع ، نائب وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء جميع المسافرين ومرتادى المطار ، والاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمتابعة حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى والتى تشهد كثافة عالية بمناسبة اجازة عيد الاضحى المبارك.

بدأت الجولة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا الإجراءات الأمنية وانسيابية حركة الركاب عند المداخل وكاونترات السفر والجوازات وغيرها من مراحل السفر.

كما تفقد الطيار منتصر مناع، صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب ٣ ، ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة .

تأتي هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة وقياس مستوى الخدمات في ظل زيادة الحركة الجوية داخل المطارات المصرية خلال هذه الفترة.

وفي ختام الجولة هنأ نائب وزير الطيران العاملين والمسافرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

رافق الطيار منتصر مناع اللواء طارق نصير مستشار وزير الطيران لشئون الأمن والمحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والمهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية .

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