وعدها بالزواج وارسلت إليه الأموال.. ضبط شاب عقب بلاغ سعودية ضده

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض علي شاب من مركز قويسنا عقب اتهام سعودية له بالاستيلاء علي أموال منها مقابل وعود بالزواج منها عقب تعارفهما علي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مباحث قويسنا بتلقيهم بلاغا من سيدة سعودية الجنسية بقيام شاب يدعي " ع . م " ١٩ سنة بالنصب عليها والاستيلاء منها علي مبالغ مالية علي مدار عامين عقب تعارفهما علي موقع التواصل الاجتماعي ووعدها بالزواج ورفض بعد ذلك.

فيما قامت قوات الشرطة بالقبض علي الشاب وذلك بتهمة النصب والاحتيال، حيث جاءت السيدة من السعودية لإتمام الزواج ولكنه رفض ذلك وتهرب منها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.