عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وعدها بالزواج وارسلت إليه الأموال.. ضبط شاب عقب بلاغ سعودية ضده

صدى البلد

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض علي شاب من مركز قويسنا عقب اتهام سعودية له بالاستيلاء علي أموال منها مقابل وعود بالزواج منها عقب تعارفهما علي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مباحث قويسنا بتلقيهم بلاغا من سيدة سعودية الجنسية بقيام شاب يدعي " ع . م " ١٩ سنة بالنصب عليها والاستيلاء منها علي مبالغ مالية علي مدار عامين عقب تعارفهما علي موقع التواصل الاجتماعي ووعدها بالزواج ورفض بعد ذلك.

فيما قامت قوات الشرطة  بالقبض علي الشاب وذلك بتهمة النصب والاحتيال، حيث جاءت السيدة من السعودية لإتمام الزواج ولكنه رفض ذلك وتهرب منها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط امن المنوفية مباحث قويسنا محافظة المنوفية

ترشيحاتنا

مشهد مخيف .. دبة تنهش مدربة سيرك بوحشية أمام الجمهور

أنواع جديدة تنضم لمزاد 27 يوليو لسيارات الحوادث .. تعرف عليها

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة.. يحقق الله لك ما تتمناه

"يوم الصفر" ثغرة تهدد أكثر من مليار مستخدم لجوجل كروم.. تفاصيل

موسيماني : لم استمع للانتقادات بل لآراء الجهاز المعاون واللاعبين

بالأسعار.. مواصفات جي إم سي أكاديا 2021 في السعودية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ