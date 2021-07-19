طريقة عمل فتة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات

طريقة عمل فتة عيد الأضحى من الطرق التى تبحث عنها الكثير من السيدات إليك طريقة عمل فتة عيد الأضحى بوصفات سهلة وسريعه لن يستغرق إعدادها فى مطبخك دقائق معدودة إليك طريقة عمل فتة عيد الأضحى بالكوار بمذاق لن تتوقعينه للشيف الشربينى

طريقة عمل فتة عيد الأضحى

طريقة عمل فتة عيد الأضحى بالكوارع

1-بالمقادير طريقة عمل فتة عيد الأضحى بالكوارع

قطع كوارع

زيت-سمنة

ورق لورا

فلفل أسود حصى

ملح وفلفل أسود

جزر-كرفس

طماطم-بصل

مستكة-حبهان

2-طريقة عمل صلصة فتة عيد الأضحى

2 كوب عصير طماطم

نصف كوب مرقة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

رشة سكر

دقة الثوم

زيت وسمنة

ثوم مفروم

ربع كوب خل

مرقة

كون- كزبرة

ملح وفلفل أسود

ربع كوب خل

ربع كوب زيت

كمون كزبرة

3-بالخطوات طريقة عمل فتة عيد الأضحى



1-فى وعاء على النار يشوح الثوم مع المستكة وقطعة من الزبدة ثم تضاف الكسبرة وقلبيهم جيدا ويضاف الأرز وشوحيه جيدا ثم ضيفي الماء

2-يترك الأرز على النار حتى ينضج

3- يشوح البصل مع الزبدة ثم يضاف الثوم ثم الكسبرة والفلفل وقلبيهم جيدا وتضاف صلصة الطماطم ثم يضاف الخل ثم المرقة وتترك حتى تغلي جيدا مع ملح وفلفل وريحان طازج مفروم

4- فى وعاء يرص الخبز بعد تقطيعه مربعات ويتم إدخاله في الفرن ليتم تحميصه مع الزبدة والثوم ثم يسقى بصوص الثوم مع مرقة سلق اللحم

5-أحضرى وعاء زجاج ويرص الأرز ثم الخبز بعد تحميصه وإخراجه من الفرن ويوضع فوقه الصلصة وملعقة من مرقة الشوربة وترص الكوارع جانبا بعد تحميرها في الزبدة والأرز الأبيض وصوص الطماطم بالريحان .

6-إذا كنت تريدين الحفاظ على صحتك ورشاقتك فى العيد يمكن طهى الفتة بسعرات أقل عن طريقة تحمير الكوارع فى الفرن بدلا من تشويحها على النار بإستخدام الزبد أما عن الأرز فيمكن طهيه على البخار لتفادى إكتساب المزيد من السعرات الحرارية أما الخبز فيمكن الإكتفاء بتحميصه فى الفرن وتجنب الزبد أيضا ويمكنك بذلك تناول الفتة بطريقة صحية دون زيادة وزنك وفى الوقت نفسه عدم حرمانك من تناول فتة عيد الأضحى على مائدتك .