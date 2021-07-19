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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية : الجمهور لا ينسى المباريات الثأرية. والتسجيل فى النهائيات كرم كبير

عمرو السولية
عمرو السولية

قال عمرو السولية، لاعب وسط  الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، إن تتويج فريقه بلقب دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية، على حساب الزمالك، كان الأصعب فى تاريخهم.

واكد السولية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت أن حلم الفريق كان التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا بعدما غابت طويلاً عن القلعة الحمراء، وكان حلم الفريق أيضًا الوصول إلى كأس العالم، وعندما وصلنا العام الماضى قلنا لابد أن نعود مرة أخرى، وبالفعل توجنا بالعاشرة.

وأردف السولية أن الأهلى لو لم يتوج ببطولة دورى أبطال إفريقيا فلن نكون فعلنا شيئا"، مضيفًا: "الجمهور لا ينسى المباريات الثأرية ودائمًا يقول على السوشيال ميديا أننا يجب أن نقاتل ونفوز بالبطولات والمباريات المختلفة".

التسجيل فى النهائيات 

وعن تسجيل الأهداف فى المباريات النهائية، قال: "أنا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بالأخص، سواء النسخة الماضية أو النسخة الأخيرة، لم أسجل فى الأدوار المختلفة ولكن ربنا كرمنى بالتسجيل فى النهائيات وهذا كرم كبير لأى لاعب كرة قدم،

واختتم السولية  "لا يهم من يسجل الأهداف أو يصنعها والأهم هو أن نحصل على البطولة فى النهاية وكلنا نُكمل بعضنا والأهم هو تحقيق الهدف"

عمرو السولية الأهلى دوري ابطال افريقيا الزمالك كأس العالم

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