أرخص من برا.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة إستعدادا لعيد الأضحى

وزارة الزراعة

قالت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة قد وفرت كمية كبيرة من اللحوم من أجل تلبية إحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم مراقبة الأسعار ومعرفة الجودة وأنسجة اللحوم والموازين والمعاملة مع الجمهور.

وأضافت "منال" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد تخفيض بنسبة 30% على الأرز والسكر والزيت و50% على اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة خلال فترة العيد وطوال العام، موضحة أن الوزارة تستعد لفترة العيد قبله بشهور بحيث يتم توفير رؤوس الماشية واللحوم.

وتابعت أنه يتم بيع اللحوم ب105 بمنافذ الوزارة، و65 جنيها للحوم المجمدة، حيث أنها أرخص من الخارج، كما أن الجودة الخاصة بالمنتج عالية.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال 2020 بلغ حوالي 5.5 مليون رأس، بينما تم تحصين 24.1 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور.



ووفقا لانفوجراف اصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة بالتنسيق مع المكتب الاعلامي لها، حول ملخص انشطة الهيئة خلال عام 2020، تم زيارة 4060 قرية لتنفيذ خطة الترصد النشط واكتشاف البؤر المصابة بالأمراض الوبائية لفحص 282 الف رأس حيوان في 70 الف منزل، كذلك هناك 245 الف رأس تم اختبارها لمرض البروسيلا، و 210 الاف رأس تم اختبارها لمرض الدرن، و 38 الف رأس حيوان تم تحصينها ضد السعار.



وأوضح الملخص انه تم رش 6 ملايين رأس حيوان لمكافحة الطفيليات الخارجية مجانا، كذلك 3312 رأس حيوان تم علاجها من الطفيليات الداخلية، و 1.9 مليون رأس اغنام وماعز تم علاجها في حملات التجريع السيادي لمكافحة الطفيليات مجانا، و 40 ألف رأس حيوان تم علاجها من الأمراض الانتاحية.



وفي مجال زيادة فرص التصدير الى الخارج، هناك 14 منشأة دواجن مصرية تم اعتمادها من OIE خالية من انفلونزا الطيور وجاري اعتماد 28 منشأة أخرى، كذلك تم اصدار حوالي 16300 موافقة استيرادية/ تصديرية للسلع والمنتجات ذات الأصل الحيواني، كما تم الاشراف على تصدير 14جواد لدول الاتحاد الاوروبي، كما تم فتح باب تصدير الأسماك الى دول: انجلترا ، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، امريكا، كندا، كوريا، ورفع الحظر على تصدير اسماك البلطي الى الأردن.