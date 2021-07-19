بيان رسمي.. فيفا يحسم الجدل حول إجراء تغييرات على قوانين كرة القدم

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما تردد عبر وسائل إعلام إسبانية حول وجود تغييرات جذرية في قوانين لعبة كرة القدم، لافتًا لعدم وجود النية لإجراء أي تعديلات.

وأشار فيفا في بيان رسمي نشره عبر موقعه، أنه لم يقم بتجربة أي تغييرات على قوانين كرة القدم، نافيًا أن يكون قد تم مناقشة الأمر في الاتحاد الدولي أو مجلسه المعروف بـ"إيفاب".

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد أشارت في تقرير سابق، إلى أن فيفا يرغب في تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، وأن يكون عدد التبديلات غير محدود في المباريات، إلى جانب تعديلات أخرى مزعومة.

وقال فيفا في بيانه:"يود فيفا أن يوضح التقارير الخاطئة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة، حول زعم وجود نية لإجراء تغييرات على قوانين لعبة كرة القدم وتجربتها خلال بطولة للشباب تقام في هولندا.

ويؤكد فيفا عدم وجود نية في الوقت الحالي لتجربة أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير، وأن هذه التغييرات لم تتم مناقشتها داخليًا في فيفا أو مع زملائنا في مجلس الاتحاد الدولي إيفاب".