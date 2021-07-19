عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان رسمي.. فيفا يحسم الجدل حول إجراء تغييرات على قوانين كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما تردد عبر وسائل إعلام إسبانية حول وجود تغييرات جذرية في قوانين لعبة كرة القدم، لافتًا لعدم وجود النية لإجراء أي تعديلات.

وأشار فيفا في بيان رسمي نشره عبر موقعه، أنه لم يقم بتجربة أي تغييرات على قوانين كرة القدم، نافيًا أن يكون قد تم مناقشة الأمر في الاتحاد الدولي أو مجلسه المعروف بـ"إيفاب".

كانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد أشارت في تقرير سابق، إلى أن فيفا يرغب في تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة، وأن يكون عدد التبديلات غير محدود في المباريات، إلى جانب تعديلات أخرى مزعومة.

وقال فيفا في بيانه:"يود فيفا أن يوضح التقارير الخاطئة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة، حول زعم وجود نية لإجراء تغييرات على قوانين لعبة كرة القدم وتجربتها خلال بطولة للشباب تقام في هولندا.

ويؤكد فيفا عدم وجود نية في الوقت الحالي لتجربة أي من التغييرات المشار إليها في هذه التقارير، وأن هذه التغييرات لم تتم مناقشتها داخليًا في فيفا أو مع زملائنا في مجلس الاتحاد الدولي إيفاب".

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وسائل إعلام إسبانية كرة القدم هولندا

ترشيحاتنا

سيارة تدهس 5 أشخاص في مدينة ماربيا بـ إسبانيا.. فيديو

من 9 أغسطس..السعودية تمنع السفر دون تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بيان رسمي.. فيفا يحسم الجدل حول إجراء تغييرات على قوانين كرة القدم

تحمل علم مصر بـ أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك صائدة الميداليات في البطولات العالمية

حكم تكبيرات العيد ووقتها وأشهر صيغة لها

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .. بصوت الشيخ هاني الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

بيان سوداني عاجل ردا على إعلان إثيوبيا اكتمال ملء سد النهضة

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ