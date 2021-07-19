اقتصاد السعودية|تجارة عسير تكثّف جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالمنطقة

كثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بعسير، جولاتها الرقابية على المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة والمناطق السياحية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.



وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" أن فرع التجارة بعسير يسعى من خلال الجولات الرقابية إلى التأكد من وضع بطاقات الأسعار على جميع السلع والمنتجات، والتأكد من توفر نقاط البيع "مدى" واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة.



ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتزايد أعداد الزوار بالمنطقه، وماتشهده الأسواق والمجمعات التجارية من تزايد في أعداد المتسوقين خلال هذه المدّة.



ويدعو فرع الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".

