ريهام سعيد تتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز، بعد أزمتها الصحية الأخيرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريهام سعيد للفنانة دلال: “يا رب انك قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك يا رب اشفي كل مريض على وجه الأرض يا رب وخفف آلام كل الناس”.



تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي تعافت من فيروس كورونا.

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها.



وأوضح النادي أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الايام ومع الدعاء.



وبدأت الفنانة دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- التي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- وأبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.