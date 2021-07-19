قريبا.. سلوى عثمان تقدم برنامج ست الكل علي صدي البلد 2

عرضت قناة "صدى البلد 2"، برومو برنامج ست الكل من تقديم الفنانة سلوي عثمان، ومن المنتظر عرض أولي حلقات البرنامج قريبا.

وقالت الفنانة سلوي عثمان خلال البرومو:" ست الكل هي المدد والسند هي اللي قررت تصون بيتها وتشارك جيرانها فرحتها، هي حضن ولمة العيلة هي ست الكل".

ويتناول برنامج ست الكل، القضايا الاجتماعية التي تواجه مجتمعنا اليوم من خلال ضيوف متخصصين في الشأن المجتمعي.

يشار إلي أن مسلسل أوراق التوت كان آخر مشاركات الفنانة سلوي عثمان الفنية بالتعاون مع خالد أنور، ثراء جبيل، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.