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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بيجو 508 موديل 2021 في مصر

سعر و مواصفات <<
سعر و مواصفات << بيجو 508 موديل 2021 >> في مصر

تقدم شركة بيجو العديد من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، و التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بين اطلالة السيدان الشبابية مثل النسخة 508 موديل 2021، و التي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية القوية، و الكماليات الداخلية و عناصر المساعدة و التحكم.

مواصفات بيجو 508 موديل 2021

 

زودت السيارة بيجو 508 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد قوة قدرها 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر عند 1400 دورة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

و ترتكز بيجو 508 موديل 2021 على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 18 بوصة، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4750 مم، و عرض يقدر بـ 1859 مم، و 1403 مم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.79 متر، و خزان وقود يسع 62 لتر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 487 لتر.

حصات السيارة بيجو 508 موديل 2021 على العديد من وسائل الرفاهية و التحكم، إلى جانب انظمة الحماية و الامان مثل، منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS و EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، و مستشعرات الاصطفاف، و مثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية، مع عدة تجهزات مثل زر ايقاف و تفعيل المحرك، و شاشة عرض الوسائط المتعددة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، و فتحة سقف كهربائية، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

 

اسعار السيارة بيجو 508 موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل   ACTIVE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 479.990 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 519.990 جنيه.     

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل   GT LINE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 598.990 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT LINE RED INTERIOR 2021  محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 604.990 جنيه.

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