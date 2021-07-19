أبرزها الزراف والنمور.. رجائي: نجوم الحديقة في انتظار الزائرين

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان ، إن هناك حيوانات جديدة و"نجوم الحديقة " في انتظار الزائرين خلال عيد الأضحى من أهمها الزراف وسيد قشطة وسبع البحر والنمور البنغالية والاسود والانواع الجميلة من الطيور.

وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر فضائية “الأولى المصرية” أنه تم استقبال عدة حيوانات جديدة تحت اشرف وزارة الزراعة جديدة كالكانجارو الأحمر والنمور البنغالية.

وتابع رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان ، أنه يوجد انسان الغاب والشمبانزي شبيه الغوريلا مؤكدا أنه لا يوجد غوريلات على مستوى العالم فى حدائق الحيوان لأنها معرضة للانقراض.

مشروعات ترفيهية تسعد الأسرة المصرية



قال اللواء الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إننا قمنا بعمل استعدادات فى محورين مهمين منها:ما يخص خدمات الجمهور وأخرى من طلاء ودهانات وتجديد فى الحديقة نفسها.

وأضاف رجائى، خلال حواره برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا قمنا بعمل مشروعات ترفيهية مثل حديقة الحيوانات الاليفة التى أسعدت الأسرة المصرية.

وأشار إلى أننا قمنا بعمل فقرة تعليمية للاطفال حتى يتعلموا كيفية التعامل مع الحيوان برفق، إلى جانب منطقة ملاهى على أعلى مستوى.