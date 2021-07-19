وليد سليمان: النجمة التاسعة هي الأهم في مسيرتي مع الأهلي

اللاعبون بدأوا يستجيبوا لشخصية الأهلي وأفشة يريد كتابة التاريخ

قال وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن حلمه منذ الصغر هو اللعب للمارد الأحمر، مشددًا على أنه حضر كلاعب مع جيلين في الأهلي حققا نجاحا وصنعا التاريخ.

وأضاف وليد سليمان خلال استضافته عبر قناة الأهلي: "كان حلمي منذ الصغر أن ألعب في الأهلي، والحمد لله حضرت جيلين في النادي الأهلي وصنعت تاريخا كبيرا، وكنت أحد أفراد الجيل الذهبي، والحمد لله لمدة 11 عاما في الأهلي حققت الكثير لنفسي ولفريقي".

وتابع: "حققت 4 دوري أبطال إفريقيا وهذا شئ كبير، وطالما نحن متواجدين في الأهلي دائما نستفيد ونضيف لأنفسنا".

وواصل: "البطولة التاسعة كانت مختلفة، لأننا كنا نواجه الزمالك الغريم التقليدي، كانت مباراة تاريخية والحمد لله استطعنا الفوز، البطولة التاسعة ستظل علامة في أذهان الجماهير بعد التفوق على الأبيض في عدد البطولات الإفريقية".

واستكمل: "كنا نتحدث كلاعبين أن البطولة التاسعة هي الأهم، دائما نقول إن مواجهة الزمالك في أي بطولة والفوز بها سيجعلك متفوقا لفترة طويلة".

واختتم: " اللاعبون بدأوا يستجيبوا لشخصية ومسؤولية النادي الأهلي، لاعب مثل أفشة دائمًا يقول لي إنه يريد صناعة تاريخ مثل لاعبي الجيل السابق".