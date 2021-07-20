عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع أول يوم العيد تعرفي على طريقة عمل الرقاق الناشف

الرقاق
الرقاق

مع أول يوم عيد الأضحى لا يخلو سفرة من الرقاق الناشف فهو يعتبر عادة من عادات المصريين ترتبط بسفرة عيد الأضحي، لذلك عزيزتي تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الرقاق الناشف. 
 

txt

بالثوم .. طريقة عمل لحمة الرأس الشيف نجلاء

txt

حلو وحادق.. طريقة عمل الرقاق

مقادير رقاق ناشف

 

رقاق ناشف
لحمة مفرومة
بصل مفروم 
فلفل أخضر رومي مفروم
سمنة 
مرقة
قرفة ناعمة 
زنجبيل بودرة
ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير رقاق ناشف

* تشوح اللحمة في إناء على النار

* يضاف الزيت أو السمنة والبصل والفلفل الرومي والتوابل والملح والفلفل الأسود

* يقلب كل الخليط على النار حتى النضج

* يوضع جزء من خليط اللحمة المعصجة على رقاقة

* يبلل الرقاق بالمرقة ويمكن أن يدهن بالسمنة

* يضاف على الوجه طبقة من الرقاق

* تكرر الخطوة السابقة

* يضاف على الوجه طبقة من الرقاق

* توضع سمنة فى طاسة على النار

* يضاف الرقاق في السمنة

* يقلب برفق على الوجه الآخر

* يمكن أن يطبق ويقدم عند تمام النضج

 

طريقة عمل عجينة الرقاق

رشة سكر
2 ملعقة كبيرة سمنة
3 كوب دقيق
رشة ملح

ماء للعجن
 

طريقة تحضير رقاق طري:

- يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.

-يوضع الرقاق في طاسة خبز على النار و تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.

 

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق

مقادير الرقاق الطرى الحادق

نصف كيلو دقيق 
رشة ملح 
ماء للعجن 
لحمة معصجة متبلة 
جبنة موتزاريلا 
زيت

 

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق بالخطوات

1-حتى تحصلى على عجينة متجانسة  اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفى الماء 
2- اتركى العجين لترتاح ثم قسمى العجين لكرات صغيرة وتفرد بالنشابة وترش بالملح
3-فى طاسة ضعى الرقاق وقلبيه على الجانبين حتى النضج.
4- ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه
5- فى طاسة مدهونة بالزيت قلبيه وقدميه

الرقاق الناشف بفضله جميع أفراد الأسرة كبار وصغار لذلك على ربة المنزل الإبداع فى طرق صنعة بالشكل الذي يفضلة ربة المنزل يمكنك عمل الرقاق حلو وحلدق ناشف وطري كما يمكن عمل طريقة ام على بالرقاق. 

طرق عمل الرقاق طريقة عمل الرقاق الناشف طريقة عمل الرقاق مقادير الرقاق طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

موضوعات متعلقة

حلو وحادق.. طريقة عمل الرقاق

كبسة الفراخ.. وطريقة تحضيرها من المطبخ السعودي والمصري

مقادير الكبدة والقوانص مع الشيف توتا .. فيديو

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل جلاش الدجاج

ترشيحاتنا

مجانا.. مجازر القاهرة تستقبل أضاحي المواطنين خلال أيام العيد

الرئيس الأمريكي يعلق على لقائه بالعاهل الأردني داخل البيت الأبيض.. فيديو

ما هو متحور كورونا لامبدا ولماذا يسبب قلقًا عالميًا؟ استشاري يوضح

جيف بيزوس ينطلق اليوم في أول رحلة سياحية للفضاء

ليلة العيد .. فضلها وكيفية إحيائها

منتخب مصر بالزِّيّ التقليدي أمام إسبانيا في المواجهة الأولى بـ طوكيو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ