مع أول يوم العيد تعرفي على طريقة عمل الرقاق الناشف

مع أول يوم عيد الأضحى لا يخلو سفرة من الرقاق الناشف فهو يعتبر عادة من عادات المصريين ترتبط بسفرة عيد الأضحي، لذلك عزيزتي تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الرقاق الناشف.



مقادير رقاق ناشف

رقاق ناشف

لحمة مفرومة

بصل مفروم

فلفل أخضر رومي مفروم

سمنة

مرقة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير رقاق ناشف

* تشوح اللحمة في إناء على النار

* يضاف الزيت أو السمنة والبصل والفلفل الرومي والتوابل والملح والفلفل الأسود

* يقلب كل الخليط على النار حتى النضج

* يوضع جزء من خليط اللحمة المعصجة على رقاقة

* يبلل الرقاق بالمرقة ويمكن أن يدهن بالسمنة

* يضاف على الوجه طبقة من الرقاق

* تكرر الخطوة السابقة

* يضاف على الوجه طبقة من الرقاق

* توضع سمنة فى طاسة على النار

* يضاف الرقاق في السمنة

* يقلب برفق على الوجه الآخر

* يمكن أن يطبق ويقدم عند تمام النضج

طريقة عمل عجينة الرقاق



رشة سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة

3 كوب دقيق

رشة ملح

ماء للعجن



طريقة تحضير رقاق طري:

- يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.

-يوضع الرقاق في طاسة خبز على النار و تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق

مقادير الرقاق الطرى الحادق

نصف كيلو دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

لحمة معصجة متبلة

جبنة موتزاريلا

زيت

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق بالخطوات

1-حتى تحصلى على عجينة متجانسة اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفى الماء

2- اتركى العجين لترتاح ثم قسمى العجين لكرات صغيرة وتفرد بالنشابة وترش بالملح

3-فى طاسة ضعى الرقاق وقلبيه على الجانبين حتى النضج.

4- ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه

5- فى طاسة مدهونة بالزيت قلبيه وقدميه

الرقاق الناشف بفضله جميع أفراد الأسرة كبار وصغار لذلك على ربة المنزل الإبداع فى طرق صنعة بالشكل الذي يفضلة ربة المنزل يمكنك عمل الرقاق حلو وحلدق ناشف وطري كما يمكن عمل طريقة ام على بالرقاق.