حلو وحادق.. طريقة عمل الرقاق

حلو وحادق يمكنك تحضير الرقاق فى مطبخك على مائدة عيد الأضحى بمذاق لا يقاوم وبتكلفة أقل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى

إليك طريقة عمل عجينة الرقاق وطريقة عمل الرقاق الحلو والحادق بالمقادير والخطوات .

طريقة عمل عجينة الرقاق



رشة سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة

3 كوب دقيق

رشة ملح



ماء للعجن



طريقة تحضير رقاق طري:



- يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.



- تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.



-يوضع الرقاق في طاسة خبز على النار و تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق



مقادير الرقاق الطرى الحادق



نصف كيلو دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

لحمة معصجة متبلة

جبنة موتزاريلا

زيت





طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق بالخطوات



1-حتى تحصلى على عجينة متجانسة اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفى الماء

2- اتركى العجين لترتاح ثم قسمى العجين لكرات صغيرة وتفرد بالنشابة وترش بالملح

3-فى طاسة ضعى الرقاق وقلبيه على الجانبين حتى النضج.

4- ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه

5- فى طاسة مدهونة بالزيت قلبيه وقدميه





طريقة عمل الرقاق الطرى حلو لنجلاء الشرشابى



صينية رقاق حلو بالمقادير





جوز هند

سمنة

الوجه

قشطة

سكر بودرة

عسل نحل

رقاق

لبن

سكر

زبيب



بالخطوات طريقة عمل صينية رقاق حلو :



1-بللى الرقاق في اللبن المغلي على النار والمضاف له سكر، ويرص منه طبقة في بايركس .

2- اضيفي على الوجه طبقة أخرى من خليط الرقاق

3- تقطع الصينية

4- تضاف على الوجه القشطة

5- توضع في الفرن حتى تمام النضج

6- ترش بالسكر أو العسل وتقدم .