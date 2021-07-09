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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الرقاق.. الناشف والطري

صدى البلد

تستعد الكثير من ربات المنزل قبل عيد الاضحي لعمل الرقاق ، ويختلف البعض بين طريقة عمل الرقاق الطري والرقاق الناشف 

 

1- طريقة عمل الرقاق الناشف

مقادير الرقاق


نصف كيلو دقيق

 ماء  للعجن


طريقة تحضير الرقاق
* إخلطى الدقيق مع الماء حتى تحصلى على عجينة متماسكة

* قطعى العجينة لكرات فى حجم عين الجمل وإتركيها لترتاح

* أفردى كرات العجينة ورشيها بالدقيق

* أزيلى الدقيق الزائد وضعيها فى طاسة وقلبيها حتى النضج
 

2- طريقة عمل رقاق طري

مقادير رقاق طرى
نصف كيلو دقيق

 رشة ملح 

ماء للعجن 


طريقة تحضير رقاق طرى


* إخلطى الدقيق مع الملح

* أضيفى الماء حتى تحصلى على عجينة

* إتركى العجين لترتاح

* قسمى العجين لكرات صغيرة وإفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق

* ضعى الرقاق فى طاسة وقلبيه على الجانبين حتى النضج

* غطى الرقاق ليبقى طرى

* ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه

* قلبيه فى طاسة مدهونة بالزيت وقدميه
 

طريقة عمل رقاق فلاحى

 

المقادير


2 كوب دقيق

 2 ملعقة كبيرة سمنه 

لبن للعجن 

رشة ملح 

رشة سكر 


طريقة تحضير رقاق فلاحى
* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر

* أضيفى السمنة السايحة واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة

* إتركى العجينة لترتاح

* إفردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق

* قلبى العجينة المفرودة فى طاسة على الوجهين حتى النضج

الرقاق الطري الرقاق الناشف طريقة عمل الرقاق مقادير الرقاق دقيق

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