طريقة عمل الرقاق.. الناشف والطري

تستعد الكثير من ربات المنزل قبل عيد الاضحي لعمل الرقاق ، ويختلف البعض بين طريقة عمل الرقاق الطري والرقاق الناشف
1- طريقة عمل الرقاق الناشف
مقادير الرقاق
نصف كيلو دقيق
ماء للعجن
طريقة تحضير الرقاق
* إخلطى الدقيق مع الماء حتى تحصلى على عجينة متماسكة
* قطعى العجينة لكرات فى حجم عين الجمل وإتركيها لترتاح
* أفردى كرات العجينة ورشيها بالدقيق
* أزيلى الدقيق الزائد وضعيها فى طاسة وقلبيها حتى النضج
2- طريقة عمل رقاق طري
مقادير رقاق طرى
نصف كيلو دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
طريقة تحضير رقاق طرى
* إخلطى الدقيق مع الملح
* أضيفى الماء حتى تحصلى على عجينة
* إتركى العجين لترتاح
* قسمى العجين لكرات صغيرة وإفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق
* ضعى الرقاق فى طاسة وقلبيه على الجانبين حتى النضج
* غطى الرقاق ليبقى طرى
* ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه
* قلبيه فى طاسة مدهونة بالزيت وقدميه
طريقة عمل رقاق فلاحى
المقادير
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سمنه
لبن للعجن
رشة ملح
رشة سكر
طريقة تحضير رقاق فلاحى
* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر
* أضيفى السمنة السايحة واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة
* إتركى العجينة لترتاح
* إفردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق
* قلبى العجينة المفرودة فى طاسة على الوجهين حتى النضج