طريقة عمل الرقاق.. الناشف والطري

تستعد الكثير من ربات المنزل قبل عيد الاضحي لعمل الرقاق ، ويختلف البعض بين طريقة عمل الرقاق الطري والرقاق الناشف

1- طريقة عمل الرقاق الناشف

مقادير الرقاق



نصف كيلو دقيق

ماء للعجن



طريقة تحضير الرقاق

* إخلطى الدقيق مع الماء حتى تحصلى على عجينة متماسكة

* قطعى العجينة لكرات فى حجم عين الجمل وإتركيها لترتاح

* أفردى كرات العجينة ورشيها بالدقيق

* أزيلى الدقيق الزائد وضعيها فى طاسة وقلبيها حتى النضج



2- طريقة عمل رقاق طري

مقادير رقاق طرى

نصف كيلو دقيق

رشة ملح

ماء للعجن



طريقة تحضير رقاق طرى



* إخلطى الدقيق مع الملح

* أضيفى الماء حتى تحصلى على عجينة

* إتركى العجين لترتاح

* قسمى العجين لكرات صغيرة وإفرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق

* ضعى الرقاق فى طاسة وقلبيه على الجانبين حتى النضج

* غطى الرقاق ليبقى طرى

* ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه

* قلبيه فى طاسة مدهونة بالزيت وقدميه



طريقة عمل رقاق فلاحى

المقادير



2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنه

لبن للعجن

رشة ملح

رشة سكر



طريقة تحضير رقاق فلاحى

* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر

* أضيفى السمنة السايحة واللبن وقلبى حتى تحصلى على عجينة

* إتركى العجينة لترتاح

* إفردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق

* قلبى العجينة المفرودة فى طاسة على الوجهين حتى النضج