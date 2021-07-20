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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين تكشف عن كواليس " الزهر لما يلعب " بعد عرضها تليفزيونيا

بوستر المسرحية
بوستر المسرحية

أكدت الفنانة شيرين سعادتها بعرض مسرحية “ الزهر لما يلعب ” على شاشة التليفزيون ، بعد عرضها خلال عيد الفطر المبارك على إحدى المنصات الالكترونية ، حيث تعد آخر أعمال الفنان سمير غانم  .

 

وأكدت شيرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها وافقت على المسرحية لأنها كانت بمثابة تكريم للفنان سمير غانم، لذا لم تتردد لحظة فى المشاركة .

 

وكشفت الفنانة شيرين عن كواليس إعادة مشهد من مسرحية “المتزوجون”، ضمن أحداث مسرحية “الزهر لما يلعب”، وأكدت أن المشهد كان اقتراحا من الفنان الراحل سمير غانم، حيث راودته فكرة الحديث عن المشهد الشهير في المسرحية القديمة في العرض المسرحي الجديد، إلا أنها كانت تخشى هذا الأمر في البداية وصارحته بذلك.


وقالت شيرين: “منتج المسرحية طلب منا أن نخضع للتجربة في البداية، حيث اعتمد المشهد على الارتجال، وقد كان الفنان سمير غانم لديه القدرة على العودة إلى النص المسرحي الأصلي بعبقرية شديدة”.

 

كواليس عرض المسرحية : 

 

وتابعت شيرين ، ان المسرحية تم عرضها جماهيرياً لفترة قصيرة ، خاصة مع ظروف انتشار فيروس كورونا خلال فترة افتتاحها ، لذا لم يتم عرضها جماهيرياً الا فى حدود 10 ليال فقط ، لكن تم تصويرها .

 

مسرحية الزهر لما يلعب شارك فى بطولتها بجانب سمير غانم ، كل من الفنانة شيرين وعدد من الفنانين ابرزهم طارق الابيارى وإيمان السيد ورضا حامد .

 

“الزهر لما يلعب” تعد نوعا من التكريم للفنان سمير غانم ، وبدأ التتر بأغنية عن انجازاته فى مجال المسرح. 

شيرين مسرحية الزهر لما يلعب سمير غانم إيمان السيد الفنان الراحل سمير غانم

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