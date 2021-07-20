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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

حقيقة الناجي الوحيد
حقيقة الناجي الوحيد

كشفت إحدى شركات الإنتاج الإسبانية حقيقة  الشاب الغامض «خافيير» والمشهور بـ «الناجي الوحيد» والذى أثار الجدل حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ادعي أنه  استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسة وحيدًا، مع نشره للعديد من الفيديوهات التي تثبت صحة كلامه لشوراع وأماكن سياحية معروفة وفارغة من أي بشر.

 وقالت الشركة الإسبانية إن  الناجي الوحيد أو «Único Sobreviviente»  هو مسلسل جديد سيطرح قريبًا على إحدى الشبكات الإسبانية، منوهًًا أن الحسابات التي انتشرت لهذا الشاب جزءً من حملة  فريدة من نوعها للشركة حيث أثارت الجدل، وهذا هو المطلوب. 

وحسب ما نشره موقع «audiovisual451» الإسبانى أكد المنتج التفيذي للمسلسل أن الشركة  أنشات  حساب على تطبيق تيك توك للترويج عن العمل بشكل جديد قبل طرحه في وقت قريب. 

اعلان المسلسل

غموض ومغامرة 

وعلقت الشركة المنتجة لـ مسلسل «Único Sobreviviente» في بيان صحفي قائلة: «جذبت هذه القصة المذهلة من الغموض والمغامرة والخيال العلمي اهتمامًا عالميًا بسبب جماليات مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي لا يظهر فيها الأشخاص أو الحيوانات، مما يعطي القصة صدقًا هائلاً». 

ونوهت أن حساب «Único Sobreviviente» يضم أكثر من ثلاثة ملايين متابع وأكثر من 600 مليون مشاهدة بين موقعي «TikTok وInstagram» حيث تفاعل الكثيرين من حول العالم، إلا أنه هنالك بعد البلدان التى سيرت فيها بشكل كبير، ومنها المكسيك والبرازيل وإسبانيا.

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

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أحداث المسلسل 

وتدور أحداث المسلسل الإسبانى الجديد «Único Sobreviviente» حول القصة الفريدة وغير المتوقعة   والملحمية لشاب يستيقظ في مستشفى بمفرده في العالم ويعتقد أنه عام 2027، وبالتالى يقوم بـ إرسال رسائل إلكترونية للساعات والأدوات الرقمية، التى تشير إلى ذلك التاريخ، الذى وجده عند غفاقته من الغيبوبة.

و بفضل قدرته على التواصل عبر الإنترنت مع الناس في الوقت الحاضر في عام 2021، اكتشف عن أنه أيضًا في عام 2021 ، ولكن في واقع موازٍ، ما يزيد من الغموض فى القصة، عندها تبدأ الحبكة في اكتشاف كيف وصل إلى هناك، ولماذا، وما هي مهمته وكيف يمكنه العودة إلى الحاضر بفضل مساعدة أتباعه.

 

 

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