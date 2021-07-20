عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يدرس تعديل مركز علي معلول مع الأهلي بسبب غياب سداسي المنتخب الأوليمبي

موسيماني
موسيماني

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه.

وسيخوض الفريق مرانه مساء اليوم لمنح فرصة للاعبين لقضاء ساعات عيد الأضحي المبارك الأولي مع أسرهم علي أن يبدأ الفريق الأحمر في الإعداد لموقعة البنك الأهلي الصعبة، ويفقد فريق الأهلي جهود 7 لاعبين في تلك المباراة وهم محمد الشناوي حارس المرمي ومعه اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإنضمام للمنتخب الإوليمبي في اليابان والذي سيشارك معه في إولمبياد طوكيو والتي تبدأ بمواجهة اسبانيا الخميس أيضاً.

وتشهد تشكيلة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي تغييرات بالجملة حيث سيدفع بعلي لطفي في حراسة المرمي أساسياً علي أن يكون مصطفي شوبير هو الحارس البديل ، بجانب عودة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن ومعه بدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويدرس موسيماني سيناريو أخر قد يلجأ إليه وهو ضمن حساباته ان يدفع بثنائي دفاعي وهو ياسر إبراهيم وبدر بانون علي أن أيمن اشرف في مركز الظهير الأيسر وأمامه علي معلول كجناح نظراً لان محمود كهربا لا يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة .
 

ترشيحاتنا

طب بيطري بدر تقدم 14 نصيحة مهمة لتجنب أضرار اللحوم بعيد الأضحى

اقبال على "السيد قشطة" بحديقة حيوان الفيوم خلال أول أيام العيد ..شاهد

الصين وكسر الهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ ..وانغ يي يزور دمشق والقاهرة والجزائر

حملة إعلانية.. مفأجاة في قصة الشاب الإسباني الذي يعيش في عام 2027

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أحمد شيبة يعلن وفاة ابن شقيقته

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

أوفر دوز وعلاقة جنسية.. حل لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

بشرى سارة لـ الأهلي والوداد والترجي فى نسخة دوري أبطال أفريقيا القادمة

القوات المسلحة : ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر عزتها وكرامتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك يخطفون الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ