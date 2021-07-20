موسيماني يدرس تعديل مركز علي معلول مع الأهلي بسبب غياب سداسي المنتخب الأوليمبي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه.

وسيخوض الفريق مرانه مساء اليوم لمنح فرصة للاعبين لقضاء ساعات عيد الأضحي المبارك الأولي مع أسرهم علي أن يبدأ الفريق الأحمر في الإعداد لموقعة البنك الأهلي الصعبة، ويفقد فريق الأهلي جهود 7 لاعبين في تلك المباراة وهم محمد الشناوي حارس المرمي ومعه اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإنضمام للمنتخب الإوليمبي في اليابان والذي سيشارك معه في إولمبياد طوكيو والتي تبدأ بمواجهة اسبانيا الخميس أيضاً.

وتشهد تشكيلة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي تغييرات بالجملة حيث سيدفع بعلي لطفي في حراسة المرمي أساسياً علي أن يكون مصطفي شوبير هو الحارس البديل ، بجانب عودة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن ومعه بدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويدرس موسيماني سيناريو أخر قد يلجأ إليه وهو ضمن حساباته ان يدفع بثنائي دفاعي وهو ياسر إبراهيم وبدر بانون علي أن أيمن اشرف في مركز الظهير الأيسر وأمامه علي معلول كجناح نظراً لان محمود كهربا لا يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة .

