خصومة ثأر.. كشف لغز مقتل شخص بطلق نارى فى أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بمقتل (فنى كهرباء - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بأعيرة نارية حال إستقلاله سيارة ربع نقل قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز) وسيرهما بطريق الزراعى بدائرة المركز ، وما قرره قائد السيارة أنه حال إستقلاله السيارة والمجنى عليه فوجئا بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكى (لا يعلم أرقامها) ، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فأوديا بحياته ولاذا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى إرتباط عائلة المجنى عليه بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات ، وإتهام والد المجنى عليه(مزارع - مقيم بذات العنوان) لـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وأن المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) ، حيث قام إثنين من المتهمين بتجهيز سلاح نارى وذخيرة والسيارة المستخدمة ورصد تحركات المجنى عليه بالسيارة التى إعتاد على إستقلالها "مستأجرة"، وبتاريخ الواقعة قام المتهمان الآخران بإستقلال سيارة ملاكى قيادة أحدهما وتربصا للمجنى عليه، ولدى مشاهدة السيارة التى كان يستقلها قاما بإعتراضها وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين ، وبمواجهتهم أقروا بصحة التحريات ، وأرشد أحدهم عن السلاح المستخدم (بندقية آلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى ضبط المتهم الهارب.