للتعاملات الأونلاين.. تعرف على سعر الدولار الآن

تشهد البنوك ومكاتب الصرافة أيام عطلات حاليا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلا أن هناك تعاملات مالية تتم خلال تلك الأيام، وهناك تعاملات شراء وبيع للمنتجات بشكل إلكتروني، الأمر الذي يجعل سعر صرف الدولار والعملات أمر هام حتى خلال أيام العطلات.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء “ أول أيام عيد الأضحى المبارك”، الموافق 20-7-2021، على مستوى البنوك العاملة بمصر وأخر تحديثات مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في مصر اليوم

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الأمارات دبي الوطني"، كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، التجاري وفا إيجيبت، الأهلي اليوناني، العربي، الاسكندرية".



و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، HSBC، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، ABC، المصرف المتحد، سايب،العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".



أعلى سعر للدولار في مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك مصر ايران للتنمية.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه لشراء و16.17 جنيه للبيع.