إنستجرام يضع قيودا صارمة للحد من المحتوى الجنسي والعنيف

وضع موقع إنستجرام المملوك لشركة فيس بوك، قيودا صارمة وأكثر تحكما للحد من المحتوى الجنسي والعنيف ضمن علامة التبويب Explore، حيث ستمنح القيود الجديدة المستخدمين القدرة على التحكم فيما لا يريدون رؤيته.



وبحسب موقع TechCrunch إنستجرام أوضح أن المحتوى الحساس الذى يتم مشاركته على الموقع قد لا ينتهك بالضرورة قواعد الموقع، ولكن من المحتمل أن يكون مزعج لبعض الأشخاص الآخرين مثل المنشورات التي قد تحوي إيحاءات جنسية غير مقبولة أو محتويات عنيفة.



وتظهر قيود إنستجرام الجديدة في قائمة الإعدادات وتتيح للمستخدمين اختيار إما السماح بمزيد من المحتوى الذي قد يكون "مزعجًا أو مسيئًا" ، أو تقييد هذا المحتوى من خلال "تقييد المزيد".



وسيمنح إنستجرام مستخدميه قدرًا أكبر من القوة من خلال خاصية "التحكم في المحتوى الحساس" لرؤية ما يريدون وعدم رؤية ما لا يريدون في علامة التبويب Explore، حيث ستسمح الخاصية بفحص المشاركات التي يعتقد أنها قد تكون مسيئة ، وإخفائها من علامة التبويب Explore .

وفقا للموقع فإن المحتوى "الحساس" هو فئة شاملة للأشياء التي يسمح بها إنستجرام ولكن لا يريد إنستجرام أن يتم الترويج لها بشكل مباشر.



ويتضمن تعريف إنستجرام للمحتوى الحساس أيضًا أشكالًا خطيرة من المحتوى مثل "الادعاءات الصحية المبالغ فيها" والمشاركات التي تروج لمكملات إنقاص الوزن.