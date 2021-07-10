كتم وتقييد التعليقات المسيئة.. إنستجرام يطلق ميزة Limits قريبا لجميع مستخدميه

يختبر تطبيق انستجرام Instagram وضع حدود للتعليقات المسيئة؛ لمكافحة الإساءة المستهدفة من الأشخاص والمجموعات ضد المستخدمين الآخرين، وذلك ضمن استراتيجية شركة فيسبوك للسيطرة على جرائم الكراهية والحد من المضايقات، والتي كانت قد زادت مؤخرا على تطبيقاتها بشكل ملحوظ.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن انستجرام سيطرح قريبا للمستخدمين ميزة جديدة للحد مؤقتًا من التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها والتي تسبب في ضررا نفسيا بالغا لهم.

ما هى ميزة Limits أو الحدود الجديدة في انستجرام ؟



س في الفيتم إطلاق الميزة قريبا لجميع مستخدمي انستجرام باسم Limits أو الحدود حيث سيوصى انستجرام بمجموعات الحسابات التي يمكنك تقييد التعليقات والرسائل منها، لمحاربة الإساءة والمضايقات.

وستسمح ميزة Limits أو الحدود بكتم وتقييد التعليقات المسيئة والمضايقة من الأفراد إلى المستخدمين الآخرين على انستجرام، حيث سيتم تفعيل الميزة من خلال الإعدادات ثم الخصوصية في التطبيق.



وتهدف ميزة Limits أو الحدود للمستخدمين بالحد من التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها لفترة زمنية معينة ، مثل يوم أو أسبوع، حيث سيقوم انستجرام بتذكير المستخدمين بإيقاف تشغيل الحد بعد ذلك الوقت.



ويقول انستجرام إنه سيوصي بمجموعات الحسابات التي قد ترغب في تقييد التعليقات والرسائل منها، حيث سيحصل المستخدمون أيضًا على خيار تحديد ما إذا كنت تريد تقييد الحسابات التي ليست جزءًا من متابعيك أو من متابعيك الجدد.



وبمجرد أن تفضل من تريد تقييده ، سيخفي انستجرام التعليقات والرسائل من كل مجموعات الحسابات هذه ما لم توافق عليها،وتتشابه ميزة Limits أو الحدود مع كيفية عمل خيار التقييد الذي تم تقديمه في عام 2019 ، ولكن بشكل أوسع وبخيارات أكثر مرونة.

