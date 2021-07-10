عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كتم وتقييد التعليقات المسيئة.. إنستجرام يطلق ميزة Limits قريبا لجميع مستخدميه

انستجرام يطلق ميزة
انستجرام يطلق ميزة Limits لكتم وتقييد التعليقات المسيئة

يختبر تطبيق انستجرام Instagram وضع حدود للتعليقات المسيئة؛ لمكافحة الإساءة المستهدفة من الأشخاص والمجموعات ضد المستخدمين الآخرين، وذلك ضمن استراتيجية شركة فيسبوك للسيطرة على جرائم الكراهية والحد من المضايقات، والتي كانت قد زادت مؤخرا على تطبيقاتها بشكل ملحوظ.

 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن انستجرام سيطرح قريبا للمستخدمين ميزة جديدة للحد مؤقتًا من التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها والتي تسبب في ضررا نفسيا بالغا لهم. 

هل سيصبح تطبيق إنستجرام نسخة من تيك توك ؟.. فيسبوك تجري تغييرات جذرية

إنستجرام يوسع مزايا خاصية "stories" لبعض مستخدميه.. اعرفها

 

ما هى ميزة Limits أو الحدود الجديدة في انستجرام  ؟ 


س في الفيتم إطلاق الميزة قريبا لجميع مستخدمي انستجرام باسم Limits أو الحدود حيث سيوصى انستجرام بمجموعات الحسابات التي يمكنك تقييد التعليقات والرسائل منها، لمحاربة الإساءة والمضايقات. 

 

وستسمح ميزة Limits أو الحدود بكتم وتقييد التعليقات المسيئة والمضايقة من الأفراد إلى المستخدمين الآخرين على انستجرام، حيث سيتم تفعيل الميزة من خلال الإعدادات ثم  الخصوصية في التطبيق. 


وتهدف ميزة Limits أو الحدود للمستخدمين بالحد من التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها لفترة زمنية معينة ، مثل يوم أو أسبوع، حيث سيقوم انستجرام بتذكير المستخدمين بإيقاف تشغيل الحد بعد ذلك الوقت. 


ويقول انستجرام إنه سيوصي بمجموعات الحسابات التي قد ترغب في تقييد التعليقات والرسائل منها، حيث سيحصل المستخدمون أيضًا على خيار تحديد ما إذا كنت تريد تقييد الحسابات التي ليست جزءًا من متابعيك أو من متابعيك الجدد. 


وبمجرد أن تفضل من تريد تقييده ، سيخفي انستجرام التعليقات والرسائل من كل مجموعات الحسابات هذه ما لم توافق عليها،وتتشابه ميزة Limits أو الحدود مع كيفية عمل خيار التقييد الذي تم تقديمه في عام 2019 ، ولكن بشكل أوسع وبخيارات أكثر مرونة. 
 

Instagram انستجرام فيسبوك تعليقات مسئية جرائم الكراهية ميزة Limits

ترشيحاتنا

مهمة صعبة.. أول تصريح للدكتور فتحي الفقي عضو هيئة كبار العلماء الجديد

ما معنى الكلالة في الميراث؟.. علي جمعة يجيب

الانجاز تحقق قبل عام..الكهرباء: 20% نسبة استخدام الطاقة المتجددة

فضل العشر الأول من ذي الحجة وأفضل الأعمال فيها

فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة.. عالم أزهري يوضح

إغماء وارتباك.. كابوس اللغة العربية يطارد طلاب الثانوية العامة 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

سلالات جديدة .. تحذير صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ