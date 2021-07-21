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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة .. موعد مباراة جالاتا سراي وآيندهوفن والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد النجم المصري مصطفى محمد لخوض مباراة قوية مع فريقه جالاتا سراي أمام آيندهوفن، بدوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة جالاتا سراي وآيندهوفن

 

آيندهوفن X جالاتا سراي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium  وأون تايم سبورت.  

أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، عن قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة فريق أيندهوفن الهولندي.

 

ويلتقي فريق جالاتا سراي مع نظيره أيندهوفن، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وجاء النجم المصري مصطفى محمد ، على رأس قائمة فريق جالاتا سراي المتوجهة، لمواجهة أيندهوفن.

 

ويعاني مصطفى محمد ، من إصابة في ركبته اليسرى تعرض لها خلال أحد المباريات التحضيرية، إلا أنه تمكن من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

 

جدير بالذكر أن مباراة الإياب فى الدور الثانى من التصفيات المؤهلة لمرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد 2021-2022، ستقام يوم 28 يوليو الجاري.

 

وأعلن نادي جالاتا سراي التركي، يوم الأربعاء الماضي ، بشكل رسمي عن قميصه الجديد، الذي تم تصميمه لموسم 2021-2022.

 

وظهر محترفنا المصري مصطفى محمد نجم الزمالك المعار لجالاتا سراي، في صور إعلان القميص الجديد للفريق التركي.

 

وشارك مصطفى محمد في الصور التي تم التقاطها للاعبين وظهر بقميص جالاتا سراي وتبدو على وجهه السعادة.

 

ويواصل فريق جالاتا سراي استعدادته للموسم الجديد.

 

وكان نادي جالاتا سراي التركي، قرر الانسحاب من مباراته الودية مع أولمبياكوس والعودة إلى بلاده، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز، عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات فيروس كورونا.

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