بصورة سيلفي…ديميت أوزديمير تبهر متابعيها عبر انستجرام

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة بإطلالة جذابة و تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل “منزلي”، حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.