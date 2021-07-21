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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسم معز مسعود في ستوري أسما شريف منير.. ما القصة؟

اسما شريف منير
اسما شريف منير

أثارت الفنانة أسما شريف منير حالة من الجدل بعد صورتها الأخيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وقامت الفنانة أسما شريف منير بحذف صورة لها  بسبب عدم لياقة الصورة من الناحية الأخلاقية بعد تنبيه متابعيها. 



وكتبت أسما شريف منير قائلة: "‬‏مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت إني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح إن بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح".
 

وأضافت: "أنا أصلا مش بحب البس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقيه، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني إنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب إن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول إنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق، كل سنة وانتم طيبين و حبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا و يهدينا بحبكم".

 

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أسما شريف منير، وجاءت عليها كثير من التعليقات والانتقادات، وكان من أبرز تلك التعليقات: “حد يرن على معز مسعود ياخوانا".

 

وأثار التعليق غضب أسما شريف منير و قامت بنشره عبر خاصية الستوري علي حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” معلقة عليه: “تخيلوا الناس بتفكر إزاي، بقينا في عالم مخيف، الواحد مش عارف يبقى كويس ولا وحش” .

 

أسما شريف منير التواصل الاجتماعي انستجرام الفن معز مسعود

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