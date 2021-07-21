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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفعل فاعل دولي.. رسالة خاصة من مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف حاليا، علي توجيه رسالة خاصة لجمهور القلعة البيضاء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاءت نص الرسالة لجمهور الزمالك كالتالي:

اولا أعتذر عن تأخير نشر بيان التهنئة لأسباب خارجة عن إرادتي لأن الصفحة الرسمية غير موجودة بفعل فاعل دولي وليس محلي والصفحة التانية كانت معطلة لأسباب لا أعلمها فالرجاء قبول التأخير لأنه أصابني بالحزن والألم حتي التواصل مع شعبنا العظيم عن طريق احدي شبكات التواصل الإجتماعي أصبح أيضا صعب بل ممنوع بعد ان منعت من الحديث في أي قناة مصرية حتي قناة الزمالك التي تشرفت بأنني مؤسسها ومازلت رئيس مجلس ادارتها واحتلها بعض المرضي النفسيين الذين كانوا يهاجمون الزمالك الكيان ومجلس ادارته ولم يكن يحلمون بالمرور امام بوابتها ولكن قدرنا ان نتحمل بصبر والفرج قادم قريبا ان شاء الله .


وهذه هي التهنئة التي أرسلتها لادمن الصفحة وتأخر نزولها لاسباب لانعلمها :
كل سنه وشعب مصر العظيم والشعوب العربية والاسلامية بخير وفي مقدمتهم جميعا اهلي واحبائي جمهور نادي الزمالك الذي اخجلني بوقفته المحترمة المستمرة لدعم الكيان العظيم نادي الزمالك ومجلس ادارته الذي يمثل هذا الجمهور الوفي وجمعيته العمومية التي لم اري لها مثيل في الوفاء والاخلاص والثبات علي الموقف رغم الظروف الصعبة الغير مسبوقة التي يمر بها نادي عظيم للاسف محتل من بعض الفاشلين الذين تفرغوا للشو الاعلامي وبرقيات التهنئة ثم سحبها واستفزاز الجماهير واعضاء النادي ولقد مرمطوا بكرامة النادي الارض الذي دخل خزائنه بعد ان قدمت ارجل هذه اللجان النحس نادينا اكثر من 300 مليون جنيه وللاسف اضاعوها بل ساروا علي نهج ممدوح عباس الذي خرب النادي ودمره رياضيا وانشائيا علي مدار 9 سنوات سوداء عندما اقترضوا مثله 70 مليون جنيه وفضحوا النادي بفتح باب التبرعات ليصبح نادينا العريق محل سخرية وتريقة من بعض المرضي النفسيين وفي الوقت الذي حصد النادي المنافس  5 بطولات منذ طرد مجلسنا الشرعي المنتخب منهم المحلي ومنهم القاري هذه اللجان المحتلة للنادي بلا شرعية لم تشتري فردة حذاء كوتشي وليس التعاقد مع لاعب سوبر بحجم لاعبي الفريق حاليا ولم تشتري كرسي واحد للاعضاء بل دمرت كل مابنيناه في 6 سنوات . 
ان شاء الله الفرج قريب جدا .".

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