إجراءات بريطانية.. إلغاء مباراة مانشستر سيتي الودية أمام تروا الفرنسي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلغاء مباراته الودية أمام تروا الفرنسي، بسبب إجراءات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أنه بسبب القيود الموضوعة من الحكومة البريطانية على القادمين من فرنسا، فأنه تم إلغاء المباراة رغم إمكانية إقامتها في أي ملعب.

وأشار مانشستر سيتي بأنه لن يتم إقامة مباراة ودية أخرى عوضًا عن تلك المباراة، وسيكتفي الفريق بمواجهة بريستون نورث إيند يوم الثلاثاء المقبل بملعب أكاديمية النادي.

وسيسافر مانشستر سيتي للندن لمواجهة ليستر سيتي يوم 7 أغسطس المقبل على كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ويستعد مانشستر سيتي للدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإنجليزي بعد التتويج بالبطولة الموسم الماضي، متفوقًا على مانشستر يونايتد الوصيف.