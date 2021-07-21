أفشة يشارك جمهوره صورا من مران اليوم.. شاهد

شارك نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة صورا من مران اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويواجه النادي الأهلي فريق البنك الأهلي في مباراة بالدوري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابته، بينما أدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى خلال مشاركته في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانب آخر، علق والد لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشه على الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا، قائلا: "أول ما محمد جاب الجول زغرطنا وهيصنا وكنا مبسوطين".



وأضاف "مجدي قفشه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "البلد كلها كانت فرحانة ومبسوطين، والجماهير جات البيت وقعدوا يرقصوا قدام البيت"، مردفا: "كنا حاسين أنه هيجيب جول".



وأضاف: "والدته كانت بتسمع الماتش من الراديو ومكنتش بتتفرج على التليفزيون، وكانت علطول بتصلي، كل 5 دقائق تصلي ركعتين لله، وفرحت وعيطت أما محمد سجل الهدف وهندبح جمل وعجلين احتفالا بفوز الأهلي".

يذكر أن، النادي الأهلي نجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه عقب الفوز علي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي البطولة.

وقاد مسيرة النجاح الافريقي والمحلي المدير الفني للاهلي بيتسو موسيماني في وقت قصير بعد توليه المسؤولية .

تولي موسيماني مهمة تدريب الاهلي بعد الرحيل المفاجئ والصعب للسويسري رينيه فايلر قبل نصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي .

وكانت بطولة دورى أبطال إفريقيا غائبة عن خزائن النادي الاهلي منذ 2013 وواجه سوء حظ كبير في تحقيق اللقب رغم وصوله للنهائي مرتين متتاليتين.