أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة مرعبة اقتحمت فيها دوامة ترابية أرض ملعب كرة قدم في بوليفيا وابتلعت اللاعبين أثناء المباراة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مرعب يظهر فيه لاعبو كرة القدم أثناء مباراة شرسة على أرض أحد الملاعب في بوليفيا، وفجأة حدث ما لم يتوقعوه أبدا.

اقتحمت دوامة ترابية ضخمة أرض الملعب وبدأت في ابتلاع كل ما وقف أمامها حتى بعض اللاعبين، فيما ركض البعض الآخر مذعورين للنجاة بأرواحهم.

مثل شبح عملاق بدأت الدوامة الترابية في الإطاحة باللاعبين في الهواء ثم ابتلاعهم، ليختفوا تماما عن الأنظار في مشهد مرعب.

هرع اللاعبون الآخرين للنجاة بأرواحهم، في محاولة للركض بعيدا عن الدوامة الترابية التي اقتحمت مباراتهم على أرض أحد الملاعب في بوليفيا.

لكن بدا أن الهرب من الشبح الترابي العملاق مستحيلا، ففي المقطع استمرت الدوامة في مطاردتهم لتقضي على كل ما أتى أمامها داخل أرض الملعب.