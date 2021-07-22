أخبار الرياضة| الزمالك يوقف التعاقدات مع هؤلاء وتوصيات من كارتيرون.. تأهل فرج ونور إلى نهائي كأس العالم للإسكواش

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية وجاءت كالآتي:

تعرض شقيق محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير مروع، مساء أمس الأربعاء.

منشطات بسبب عملية تجميل.. حرمان العداءة دانة حسين من أولمبياد طوكيو

أصدر الاتحاد العراقي لألعاب القوى، بيانا بشأن قرار الاتحاد الدولي إيقاف العداءة دانة حسين، عن المشاركة بشكل مؤقت في أولمبياد طوكيو 2020.

أكدت بعثة منتخب غينيا كوناكري المتواجدة فى طوكيو اليابانية، انسحابها من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش بالولايات المتحدة

تأهلت اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حالياً في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى برئاسة حسين لبيب، رفضت ترشيحات بعض الوكلاء بالتعاقد مع لاعبين من دوري الدرجة الثانية.

للمرة الثانية.. العين يقطع الطريق على الأهلي ويضم نجم الرجاء.. تفاصيل

كشفت قناة الرياضية المغربية ، عن توصل نادي العين الإماراتي لاتفاق مع شقيقه الرجاء المغربي من أجل ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالرجاء، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تأهل البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، والمصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش، إلى المباراة النهائية لـ بطولة العالم للإسكواش، والمقامة حاليا، فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وقف التعاقد مع هؤلاء.. الزمالك يضع شروطا في الصفقات الجديدة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى برئاسة حسين لبيب، رفضت ترشيحات بعض الوكلاء بالتعاقد مع لاعبين من دوري الدرجة الثانية

