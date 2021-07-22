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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على فرج يقصى طارق مؤمن ويتأهل لـ نهائي بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو

البطل المصرى على
البطل المصرى على فرج

تأهل البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، والمصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش، إلى المباراة النهائية لـ بطولة العالم للإسكواش، والمقامة حاليا، فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وحقق على فرج الفوز على منافسه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا، وحامل لقب النسخة الماضية، فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 84 دقيقة.

بطولة العالم للإسكواش 2021

 

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12, 11-5, 12-10, 5-11, 11-8.

وبفوز على فرج يحافظ البطل المصرى على صدارته للتصنيف العالمى منظرا نتيجة منافسه محمد الشوربجى المصنف الثانى، والذى من المقرر أن يلاعب النيوزلاندى بول كول فى الدور نصف النهائى.

وعقب اللقاء أكد على فرج على حبه الشديد لـ طارق مؤمن على المستوى الشخصى، لافتا إلى أنه صديق مقرب بالنسبة له، ولاعب خلوق، متابعا: "مبارياتنا دائماً تكون ثقيلة، حاولت التحكم فى رتم المباراة وشعرت بالإجهاد بسبب سرعة اللقاء، وأشعر به دائما فى مواجهات طارق مؤمن، ولا أصدق أننى فزت باللقاء، أستعد للمباراة النهائية وسأخوض تدريبات استشفائية لأكون جاهزاً للقاء الغد".

البطل المصرى على فرج وادي دجلة المصنف الأول عالميا لرجال الإسكواش بطولة العالم للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية شيكاغو

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