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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا .. آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غدا السبت الموافق 24 يوليو 2021 ، ستكون اخر فرصة  لـ التقديم لـ المعلمين والإداريين للالتحاق بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم الاعلان عنها منذ 14 يوليو2021 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد من الآن للعام الدراسي الجديد 2021/2022 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على سبل التدريس الحديثة التي تطبق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تقوم على نظام الجدارات وتهدف إلى إعداد طلاب مؤهلين بشكل كلي لسوق العمل.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ7 محافظات مختلفة، مؤكدًا علي ضرورة اجتياز المتقدمين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشركاء الصناعيين، ليتم قبولهم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم سيتاح للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة والمحددة بالملف الخاص بشروط التقديم على الرابط التالي  http://tawzef.emis.gov.eg

 

شروط التقدم لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
 


وحددت وزارة التربية والتعليم ، عدة شروط منها: يجب ألا يزيد عمر المتقدم لـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن 50 عامًا بأكتوبر 2021، وأنه سيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم  العام والفنى، أما الوظائف المتخصصة فيتم إتاحة التقديم لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

واختتم بصيلة أنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل العمل فـى بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، والحصول علي تدريبات تقنية مستمرة عالية الجـودة على مستوى دولي على أيدى خبراء معتمدين، بالإضافة إلى توفير حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

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