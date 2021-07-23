التعليم: أوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مؤمنة طوال إجازة العيد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة و "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم وصولها إلى لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة وحتى الانتهاء من تصحيح الاجابات بالكامل.

ونفت وزارة التربية والتعليم ، تعرض اوراق اسئلة واجابات طلاب الثانوية العامة سواء الخاصة بالامتحانات الماضية او المتعلقة بالامتحانات القادمة ، لأي مشاكل خلال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك ، مشددة على أن “الاوراق واللجان .. كل شئ مؤمن تأمينا مشددا”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان امتحان الفيزياء سوف يعقد ل طلاب الثانوية العامة في موعده بدون أي تأجيل بعد غد السبت الموافق 24 يوليو 2021.

ونفت وزارة التربية والتعليم وجود أي نية لدى الوزارة بتأجيل امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة على خلفية استمرار اجازة عيد الاضحى المبارك ليوم السبت 24 يوليو 2021 بقرار من رئاسة مجلس الوزراء

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه يناشد طلاب الثانوية العامة بعدم القلق الزائد من امتحان الفيزياء ، مؤكدا ان امتحان الفيزياء مثله مثل اي امتحان لن يخرج عن المنهج المدروس و سيراعي كافة مستويات الطلاب وسيخلوا من اي اسئلة تعجيزية مثله مثل باقي امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وبالتالي لا يجب التعامل مع امتحان الفيزياء على انه بعبع.

وناشد المصدر طلاب الثانوية العامة بضرورة الاهتمام بمراجعة الامتحانات التجريبية التي تم عقدها للطلاب قبل الامتحان النهائي ، بالاضافة للاهتمام بمتابعة مراجعات منصة حصص مصر و قناة مدرستنا 2 .