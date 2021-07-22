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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يتقدم للأهلي بالهدف الأول في مرمى البنك الأهلي

أفشة
أفشة

تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه البنك الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

سدد محمد مجدي أفشة كرة رائعة في الدقيقة 47 من بداية شوط المباراة الثاني وتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك منافسه البنك الأهلي.

تفاصيل الشوط الأول.. 
تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي الى إصابة بسيطة خلال اشتراكه مع فادي فريد لاعب البنك الأهلي، في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ومن بعده سقط حمدي فتحي لاعب الأهلي، بعد تدخل أحد لاعبي البنك بقوة في منتصف الملعب، في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي ا لوصول إلى مرمى البنك، ونظم هجمة مميزة عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة رائعة لجونيور آجاي الذي سدد كرة ولكن خرجت بعيدة عن المرمى.

وأنقذ علي لطفي مرمى الأهلي من هدف مؤكد في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد وصول لاعبي البنك الأهلي إلى منطقة جزاء المارد الأحمر، وسددها محمد حمدي عيسى وتصدى لها علي لطفي، ثم ارتدت مرة أخرى ويسددها إبراهيم ياسين ويبعدها لطفي مرة أخرى عن مرماه.

وفي المقابل وصل الأهلي لمرمى محمود الزنفلي في الدقيقة 16 من عمر المباراة ومرر أفشة عرضية متقنة، تلقاها كهربا برأسية قوية ولكن تألق الزنفلي ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول للمارد الأحمر.

تدخل أمير مدحت لاعب البنك الأهلي بقوة مع محمد هاني لاعب الأهلي، وأسقطه أرضاً ومنع إكتمال هجمة مميزة للأهلي على مرمى محمود الزنفلي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

سدد عمرو السولية لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن محمود الزنفلي من ابعادها عن مرماه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

حاول الأهلي تكثيف مجهوداته للوصول إلى مرمى البنك الاهلي، والتقدم بالهدف الأول في شوط المباراة الأول، وبالفعل وصل أكثر من مرة ولكن لم يتمكن لاعبي المارد الأحمر إحراز هدف أول في مرمى البنك.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :

محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.
خط الهجوم: محمد شريف.

 

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